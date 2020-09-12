誰說歷史只會讓人無聊想睡，2020年引爆搶購熱潮，有哽有料又好笑的歷史書出現了！

世界聞名的古人物們，給人超厲害～～既定印象，可是除此之外還有哪些不同的姿態呢？

世界名人和我們一樣都是人，你有的「小」缺點，他們也都有。

無論歷史如何演變，看懂人性的方法永遠不變！

◎近世：改變世界的大航海時代

人們開始打造巨大船隻，一窩蜂地前往海上探險。其實在大家以為什麼都沒有的大海正中央，存在著一座大陸……

【精彩書摘】

英國王室的第二公主伊莉莎白一世（Elizabeth I）在經歷母親被父親處死、繼父母對她施虐以及姊姊想害死她這些悲慘的遭遇之後，依然成長為一位堅強聰慧的女性，在二十五歲那年當上女王。她的父親脫離了視教皇的地位高於國王的天主教，建立以國王為尊的原創基督教教派─英格蘭教會（Church of England，又稱英國國教會），而姊姊又在父親死後恢復天主教信仰，打壓英國國教徒，導致英國的宗教長期呈現一團混亂。伊莉莎白一世確立了以英格蘭教會為國教的制度，成功脫離了天主教的掌控。

然而， 反對此舉的蘇格蘭女王瑪麗一世（Mary I of Scotland）卻策劃要暗殺伊莉莎白一世，最後因為事跡敗露遭到處刑，接著這場風波又激怒了與瑪麗一世同為天主教徒的西班牙國王腓力二世（Philip II of Spain），讓他氣得派出了超強海軍，也就是大名鼎鼎的西班牙無敵艦隊（Spanish Armada）！

面對號稱世界最強的西班牙海軍，英國遇到了史上最大的危機！但是伊莉莎白一世卻向海盜尋求協助，採用機動性較高的小船，以近戰的方式對抗體積龐大的無敵艦隊，此時再加上暴風雨的加持，導致西班牙艦隊死傷慘重。這場格瑞福蘭海戰讓英國登上了歐洲第一的寶座。

用厚達一點三公分的 大濃妝固定表情

宣稱自己嫁給英國、終身未婚的伊莉莎白一世並非沒人要的剩女，她其實也交過男朋友。隨著年紀越來越大，她的男朋友卻越換越年輕，人們甚至讚嘆女王彷彿像時間凍結了一般永遠保持著青春美麗。除了時間以外，伊莉莎白一世的表情也凍結了。她會先用蜂蜜在臉上打底，接著再一層一層疊上足足有一點三公分厚的粉底。因為她只要一笑，臉上的妝就會破碎崩落，所以肖像畫裡的她總是板著一張像面具一樣的死人臉。

伊莉莎白一世之所以要畫這麼厚的濃妝，其實是因為當時的粉底是用鉛做的。由於鉛是一種有毒物質，會讓人的臉上長出痘痘，但是當時的人卻對這件事情一無所知。她用濃妝遮掩被鉛破壞的皮膚，卻因此讓膚質繼續惡化，陷入無限的惡性循環。

伊莉莎白一世同時也是當時的流行教主，她把自己不受歐洲人待見的紅髮作為一種時尚大肆宣傳，引起女性們爭相效法，學她染了一頭紅髮，但因為紅色染劑也含有鉛，據說還有人因此變成大光頭。

(本文摘自《爆笑世界史： 潮讀45位名人反差，帶你一次上手世界史！》/三采文化出版)

【作者簡介】

【監修】本村凌二

東京大學名譽教授。文學博士。

1947年出生熊本縣人。東京大學教養學部教授、同研究所綜合文化研究科教授。

2014年4月~2018年3月在早稲田大學國際教養學部擔任專任教授。專長是古羅馬史。

著作有《多神教和一神教》《愛與慾望的羅馬史》《第一次讀也上手的羅馬史1200年》《羅馬帝國 人物列傳》《賽馬世界史》《世界史的讀法》《用英文讀高中世界史》《羅法史的讀法》等作品。

【執筆】瀧乃美和子

編輯。廣島縣出身。參與編輯的作品有《喵的咧～ 貓咪戲說日本史！》系列（台灣聯經）、合著《少女日本史》系列（日本KADOKAWA）等。

【譯者簡介】

歐兆苓

東吳大學日本語文學系畢業。文化大學第55期中日筆譯培訓班畢業。熱愛翻譯，試圖在文字間琢磨出工作與生活的平衡。

聯絡方式：[email protected]。懇請不吝賜教。