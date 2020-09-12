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◎現代：世界第一寶座的爭奪戰

二十世紀=戰爭世紀，世界第一大國究竟是比拳頭大？還是腦袋裡的知識多？

【精彩書摘】

克麗奧佩脫拉七世

埃及王室公主克麗奧佩脫拉七世（Cleopatra VII Philopator，又稱埃及豔后）在

十八歲時嫁給身為法老的弟弟，兩人原本共同治理埃及，沒想到她卻被想要獨佔王位的弟弟流放國外。

不過，克麗奧佩脫拉七世並沒有就此放棄，她成為當時統治埃及的羅馬最高權力者─尤利烏斯．凱薩（Julius Caesar，又稱凱薩大帝）的情人，請凱薩幫忙除掉弟弟，自己則當上了女王。克麗奧佩脫拉七世本想讓自己和凱薩的兒子繼承王位，可是凱薩卻遭部下聯合暗殺。於是她轉而勾引敵國將領馬克．安東尼（MarkAntony）並與他結婚，兩人攜手擴張勢力版圖。

其實既不貌美也不年輕

克麗奧佩脫拉七世被譽為絕世美女，但是根據歷史學家的紀錄，早已失去青春美貌的她讓親眼見過本人的人都嚇到吃手手。

事實上，克麗奧佩脫拉七世不但是一位精通七國語言的天才，同時還是一個巧舌如簧、充滿野心的政治家，因此聰慧賢能才是她的魅力所在。除此之外，克麗奧佩脫拉七世也很擅長掌握人心。

第一次與凱薩見面時，她表演了一場魔術，從對方送的絨毯中全裸現身；而見到安東尼時，她打扮成女神的模樣，在金碧輝煌的船上粉墨登場，成功奪走了他們的心。

但是這樣的克麗奧佩脫拉七世也在老公安東尼敗給勁敵奧古斯都並自殺以後陷入絕望，選擇讓毒蛇咬向自己的胸口自我了斷。

【作者簡介】

根據歷史學家的紀錄，早已失去青春美貌的克麗奧佩脫拉七世讓親眼見過本人的人都嚇到吃手手。(圖/三采文化提供)

【監修】本村凌二

東京大學名譽教授。文學博士。

1947年出生熊本縣人。東京大學教養學部教授、同研究所綜合文化研究科教授。

2014年4月~2018年3月在早稲田大學國際教養學部擔任專任教授。專長是古羅馬史。

著作有《多神教和一神教》《愛與慾望的羅馬史》《第一次讀也上手的羅馬史1200年》《羅馬帝國 人物列傳》《賽馬世界史》《世界史的讀法》《用英文讀高中世界史》《羅法史的讀法》等作品。

【執筆】瀧乃美和子

編輯。廣島縣出身。參與編輯的作品有《喵的咧～ 貓咪戲說日本史！》系列（台灣聯經）、合著《少女日本史》系列（日本KADOKAWA）等。

【譯者簡介】

歐兆苓

東吳大學日本語文學系畢業。文化大學第55期中日筆譯培訓班畢業。熱愛翻譯，試圖在文字間琢磨出工作與生活的平衡。

(本文摘自《爆笑世界史： 潮讀45位名人反差，帶你一次上手世界史！》/三采文化)