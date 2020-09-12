誰說歷史只會讓人無聊想睡，2020年引爆搶購熱潮，有哽有料又好笑的歷史書出現了！

世界聞名的古人物們，給人超厲害～～既定印象，可是除此之外還有哪些不同的姿態呢？

世界名人和我們一樣都是人，你有的「小」缺點，他們也都有。

無論歷史如何演變，看懂人性的方法永遠不變！

◎近代：發憤崛起的庶民與革命時代

工業革命和民主革命，為歐洲的經濟帶來爆炸性的成長，全世界開始激烈的殖民地爭奪賽。

【精彩書摘】

武則天在父親的菁英教育之下成長為一位才貌雙全的少女，十三歲被選為唐朝第二任皇帝─太宗的側妃，但是太宗卻對太過聰明的武則天心存忌憚，反而是其子高宗很欣賞她。

太宗逝世後，武則天成為高宗的皇后，代替體弱多病的高宗掌管朝政。冷酷的她毫不留情地殺死了不聽話的貴族，並大量任用優秀的人才，不拘泥於對方的性別或身分，促進了中國官僚制度的發展。高宗死後，六十六歲的她登基為皇，成為中國史上第一位女皇帝，改國號為周，立於國家的最頂端。

因為相信詛咒而禁止眾人養貓

雖然武則天集高宗的寵愛於一身，但高宗的後宮早已存在皇后及其他嬪妃。即使如此，她還是為高宗生下了一個女兒，可是這個女兒卻突然夭折了。

武則天誣陷皇后和嬪妃們毒死了自己的女兒，拜託高宗把她們貶為庶民，接著當她坐上皇后之位以後，更命人將前皇后等人杖打一百，砍斷手足，放話要讓她們醉到骨到骨子裡這樣的行為比起冷酷，看起來更接近喪心病狂。

據說當時某位前嬪妃詛咒武則天下輩子會變成老鼠，而她自己則會變成貓把老鼠吃掉。從此以後，武則天便禁止所有人在宮裡養貓。

(本文摘自《爆笑世界史： 潮讀45位名人反差，帶你一次上手世界史！》/三采文化出版)

【作者簡介】

【監修】本村凌二

東京大學名譽教授。文學博士。

1947年出生熊本縣人。東京大學教養學部教授、同研究所綜合文化研究科教授。

2014年4月~2018年3月在早稲田大學國際教養學部擔任專任教授。專長是古羅馬史。

著作有《多神教和一神教》《愛與慾望的羅馬史》《第一次讀也上手的羅馬史1200年》《羅馬帝國 人物列傳》《賽馬世界史》《世界史的讀法》《用英文讀高中世界史》《羅法史的讀法》等作品。

【執筆】瀧乃美和子

編輯。廣島縣出身。參與編輯的作品有《喵的咧～ 貓咪戲說日本史！》系列（台灣聯經）、合著《少女日本史》系列（日本KADOKAWA）等。

【譯者簡介】

歐兆苓

東吳大學日本語文學系畢業。文化大學第55期中日筆譯培訓班畢業。熱愛翻譯，試圖在文字間琢磨出工作與生活的平衡。

聯絡方式：[email protected]。懇請不吝賜教。