豆柴演很大！日本一名網友分享一段豆柴影片，只見2隻柴犬在客廳玩耍，豈料其中一隻小柴看到同伴欲經過牠身邊時，竟突然後仰倒地翻一圈，看起來像是被撞到了一樣，而同伴似乎也看出牠的招數，覺得對方根本在演戲，全程冷眼看牠後走開，超萌模樣讓人看得哭笑不得。

在 Instagram 查看這則貼文 The Shibe Site of Life（@shibe_site_of_life）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 23 日 下午 10:29 張貼

日本伊佐市專業柴犬繁殖中心「まめしば亭」，經常在IG帳號＠mameshibatei_staff分享柴犬的生活，日前上傳的影片中，只見2隻豆柴在客廳裡玩耍，期間有一隻打算離開，豈料另一隻發現後，整隻狗後翻一圈摔在地上，還一度腿太短爬不起來。

被撞倒的豆柴露出無辜的神情，好像在說「你撞到我了，很痛耶！」，但有趣的是，離開的豆柴根本沒撞到牠，起初同伴被嚇到趕緊伸出前腳，疑似想拉住牠，超戲精的摔倒方式，讓牠發現自己被「碰瓷」，隨即只是冷眼的看著對方，便搖著尾巴離開。

不少網友被萌翻，直呼「小柴演很大欸！超級綜藝摔」、「同伴：太假了啦！什麼話劇社的演技」、「摔倒的小豆柴看起來應該不是假裝摔倒，有可能是被同伴突然轉身而嚇到，但反應真的太可愛了」、「另一隻直接默默忽略，好想抱緊處理啊！」。