工作上若遇到交情不錯的同事，會希望加對方臉書或IG好友，借此拉近關係。日前一名女網友提到，公司坐她旁邊的男同事，在工作上經常會幫助她，所以兩人交情還不錯，曾向對方要臉書帳號加好友，豈料男同事卻堅持不給，直到她意外看到對方臉書上的內容時，讓她瞬間傻眼。

一名女網友在《Dcard》提到，平時上班幾乎素顏、戴眼鏡，而衣著主要是T恤、牛仔褲或寬褲，打扮相當的樸素，直到日前她媽媽買新衣給她穿，她便難得穿長裙去上班，豈料中午時別層樓同事突傳訊息給她，內容寫到「難得穿長裙欸！」。

由於當天兩人還未碰面過，因此讓她相當困惑，詢問對方為何知道她穿什麼，而同事則傳了一張臉書截圖，發現她在上班時被偷拍，而且角度正是從隔壁的男同事方向拍的，之後她才得知，隔壁同事有時會偷拍她並上傳至臉書，而且幾乎都是她的醜照。

坐隔壁的同事經常會偷拍她，而且全部都是醜照(示意圖/達志影像)

原PO無奈表示「大部分都背影，少部分側臉，還有我打瞌睡的照片，底下留言有些評論長相，有些說我很閒還可以睡覺啥的」，而男同事在公事上，其實都很幫助她，因此她曾想加臉書好友，豈料卻遭男同事拒絕，更說上面有男人的秘密，「原來是上面有我一大堆醜照」。

更提到，假若沒有其他同事告知，她根本不知道自己被偷拍，而且次數不只一次，如果她稍微改變穿著或造型就會被拍，讓她感到相當傻眼，而對方又是她的貴人，希望能夠私下解決，但又不知如何委婉提醒，還是要打扮衣著再低調，且臉書上照片只有拍她，內容多為嗆人，推測可能是她的個性較大剌剌，對方才會認為有趣做這件事。

不少人回應「我會覺得不舒服欸...，女孩你要是不舒服，不要只覺得改變自己穿著，不是妳的問題，是做這件事情的同事才該檢討」、「看不出哪裡可以告，好像也沒性騷擾的部分...」、「直接跟當事人說你不喜歡這樣，如果行不通再跟上司講比較恰當！」。