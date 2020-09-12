動物也會嗑藥嗑過頭啊！加拿大一名居民在自家栽種大麻葉，豈料近日卻發現，竟有一隻小老鼠連2天跑來偷吃，而且吃到不省人事，整隻嗨到翻肚躺在大麻葉堆上，讓他看得哭笑不得，並決定幫小老鼠戒毒，還將牠安置於自製的「勒戒所」。

On The Rodent To Redemption !!! After a long and desperate battle with addiction this little mouse has grinded up his... 由 Colin Sullivan 發佈於 2020年9月6日 星期日

加拿大新不倫瑞克(New Brunswick)是大麻合法省分，當地居民沙利文（Colin Sullivan）在自家種了大麻葉，上週他發現盆栽上的大麻葉被老鼠偷吃，而且還連吃2天，之後小老鼠嗑太多當場被抓包，整隻昏昏欲睡的躺在大麻樹堆上，而且已經嗨到翻肚。

沙利文提到，「我發現小老鼠少了一隻耳朵，牠可能是在自我治療，但我認為，是時候干預了」，先將牠放入飼養箱中，待小老鼠睡飽後，就要開始戒毒，起初小老鼠還嗑不停，之後慢慢進步到一天只需吃中等大小的大麻葉，「對於小傢伙而言，牠經歷了艱難的一天，儘管會有腹痛和噁心感，但我相信牠會康復的」。

經過3天後，小老鼠逐漸復原，6天後成功戒毒被野放，沙利文替牠感到開心，在臉書寫下「牠盡了最大的努力，並獲得第一個戒毒獎章(12 Step chip)，我或許是替牠打開籠子的那個人，但真正讓牠自由的是牠自己，再見了！我的朋友，未來再相遇」，有趣的小老鼠戒毒PO文引發話題，獲得6千多個按讚數。

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