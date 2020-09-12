哈士奇雖然表情帥氣，但耍寶起來卻憨到不行。日前有一名網友帶哈士奇去散步，豈料二哈太興奮，整個「爆衝狂奔」，狗主人無奈只能被遛，而且牠們的速度快到用手機拍都是模糊的，讓1.7萬人笑翻，直呼「這時速狂奔200吧！」。

一名網友在《爆廢公社二館》寫下「看得出來這兩隻二哈，已經很久沒出來散步了，遛狗遛到懷疑人生」，照片中狗主人遛著2隻哈士奇，但由於牠們實在是太興奮，沒想到一出門就開始爆衝，主人又擔心牠們亂跑，不僅危險也可能會嚇到其他用路人，因此緊拉著牽繩不敢放手，變成狗遛人的畫面。

主人無奈只能跟著二哈一起跑，照片裡人與狗都呈現模糊(圖翻攝自/爆廢公社二館)

主人無奈只能跟著二哈一起跑，照片裡人與狗都呈現模糊，完全看不出來原貌，只能依稀看到狗主人的白上衣與黑褲，還有哈士奇的尾巴與腿。而照片原出處來自越南網友Duong Le貼在動物粉專《Động chó》的照片，之後又被分享至台灣的《爆廢公社二館》。

不少網友笑翻表示「被二哈遛」、「我會笑死，時速200欸」、「照片有速度感」、「到底是人在遛狗，還是狗在遛人？乾脆趴在兩隻狗上面，讓牠們帶你飛好了」、「時速要破百了！挑戰極限啊」、「報復性遛主人」、「這速度快到看不見狗尾燈」、「二哈：好久沒有溜奴才了，一次性爆走」。