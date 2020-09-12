球蟒禁慾15年，沒想到居然產蛋了！美國密蘇里州聖路易斯動物園（Saint Louis Zoo）一條62歲的雌性球蟒(ball python)，將近15年沒有接近過公蟒蛇，豈料高齡的牠近日竟產下7顆蛋，而園區內的飼養員也驚呼不已，表示這非常不尋常，並決定為蛇蛋進行基因檢測。

綜合外媒報導，球蟒於1961年由私人捐贈給密蘇里州聖路易斯動物園（Saint Louis Zoo），當時牠只有3歲並編號為「361003」，是園區內2條球蟒之一，而另一條則為公球蟒，住在爬蟲館另一區，牠在2009年曾產下蛋，但可惜並未受精成功，詭異的是，當時牠身旁並無雄性球蟒陪伴。

萬納提到，在1980年末至1990年初間，飼養員在清理籠子時，經常將牠與雄性蛇放一起，推測可能是那時受精的，豈料在今年7月23日「361003」又產下7顆蛋，動物園爬蟲學經理萬納（Mark Wanner）吃驚的說，「球蟒無性繁殖並不尋常，但並不罕見的，蛇有時會儲存精子以延遲受精」。

但不尋常的地方是，球蟒最晚60歲就會停止繁殖，而「361003」如今已經62歲，再加上牠幾乎有15年未與雄性接觸，讓他們都非常困惑。園方表示，球蟒原產於非洲中部和西部，屬於「兼性孤雌生殖」，可以不經過受精，也能單獨發育成個體，其中科摩多巨蜥、部分蛇類及爬行動物也能無性繁殖。

萬納更補充「雖然我們說超過15年，但更準確來說，這一條球蟒未與雄性接觸的時間可能接近30年」，而產下的7顆蛇蛋中2顆死亡，其中3顆放在保育箱待孵化，而牠們拿了2顆進行基因測試，了解這些蛋是有性繁殖還是無性繁殖。而球蟒受到威脅時，身體會捲曲成球狀，以此得名，成年後長約1.5公尺，有些更可長到7公尺。