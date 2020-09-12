結婚是人生大事，新娘總是憧憬浪漫的婚禮，假若新郎還在婚宴上打電動，那肯定會把新娘氣的想悔婚。國外論壇Reddit近日分享一張婚禮照，只見一名新娘坐在椅子上，眼神呆滯地望向前方，而視角往下一看，才發現新郎竟在打電動，讓人秒懂新娘的委屈。

Bu adam oyun tutkusunu bir adım öteye taşıdı ve kendi düğününde, yanında eşi otururken oyunu oynamaya başladı! Eşiniz böyle bir şey yapsa tepkiniz ne olur hanımlar? 💁‍♀️ 由 Mynet Kadın 發佈於 2020年9月9日 星期三

以Reddit分享的婚禮照來看，穿著西裝的新郎正在玩遊戲「足球經理人（Football Manager）」，全程緊盯著螢幕，而新娘則側坐在他的面前，眼神空洞的看向遠方，彷彿看透了未來的婚姻生活，讓不少人笑說「如果是我，我就當場悔婚」、「我一定會掐死另一半，把婚禮變喪禮」。

根據《ladbible》報導，新郎是來自土耳其的28歲布拉克（Burak），當天帶著筆記型電腦，主要用於播放婚禮影片，但當天會場出現技術性問題，導致他們被迫回休息室等待，當會場人員告知他們必須等30分鐘時，布拉克便開玩笑的拿出筆電打算打電動，並開啟最愛的遊戲「足球經理人」。

布拉克表示「我的意思是說，如果我不開玩笑的話，我的妻子可能會砸爛我的電腦」，之後他玩了一場世界盃、一場聯賽後就將電腦關了，婚禮最後也順利的進行。而布拉克提到，每天下班後會玩3至4小時，假日甚至玩6至7小時，「幸運的是，我有一個好妻子，只要我有足夠時間陪伴她，她就能接受我打電動的興趣」。