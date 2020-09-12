美國的新冠肺炎疫情尚未停歇，有多數餐廳都受到影響而暫停營業，街上也相當冷清，原本藏匿於暗處的老鼠們也因此「無飯可吃」，為了尋找食物，牠們開始在街頭亂竄，甚至闖入人類住家的區域。近日，在網路上就瘋傳著一段驚人的影片，一隻老鼠竟瘋狂攻擊受傷的鴿子，似乎是把牠當作了美味的獵物。

This might be the most New York shit I’ve ever seen...down to the hit out of no where lol pic.twitter.com/toz8GCoYkp — THE ONE ABOVE ALL (@MRCRUZv3) September 2, 2020

根據外媒報導，這段影片拍攝於今年5月的布魯克林公園（Brooklyn park），一隻鴿子似乎腳受傷了而在街邊行走，下秒卻突然竄出一隻體型肥大的老鼠，用嘴咬住了鴿子的後半身，將牠困在原地，可以看見這隻鴿子不斷拍打著自己的翅膀想要逃脫，但兇猛的老鼠卻緊咬牠不放。

一旁的路人全都被這罕見又驚人的一幕嚇傻了，之後有一名熱心的男子拿出棍棒朝老鼠揮舞、攻擊，牠才嚇得放開鴿子逃跑，事後路人還擔心地詢問鴿子：「你還好嗎？」，不過牠受到不小的驚嚇，只顧著快走逃離現場。

影片最近又被網友「@MRCRUZv3」分享到推特上，引起熱烈的討論，至今已經超過385萬觀看人數，很多紐約市民對於影片中「老鼠的攻擊」感到相當憂心，因為現在還有許多餐廳停止營業，城市也尚未恢復以往的生機，所以老鼠們缺乏食物來源，開始變得具有攻擊性；今年7月，就曾有民眾到餐廳的戶外區用餐時遭到老鼠的攻擊，他稱自己的鞋子被老鼠啃咬。