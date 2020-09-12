馬來西亞馬六甲一名出生7天大的女嬰，日前因為黃疸指數較高，被家人獨留在戶外曬太陽，沒想到卻被自家4歲的普羅特獵犬（Plott Hound）「當作食物」大口撕咬，女嬰被發現時右手已經被咬斷甩飛至籬笆外，全身是血的不斷嚎啕痛哭。

綜合外媒報導，事發於本月8日上午8時30分左右，一名女性家庭成員將黃疸指數較高的女嬰放置在靠近住家籬笆處享受日光浴，接著便進屋準備洗澡水，沒想到自家豢養的普羅特獵犬，竟將女嬰當作「食物」，當她走出屋外時才驚見普羅特獵犬正張口斯咬女嬰，短短不到數分鐘，悲劇就此發生。

這名7天大的女嬰右手已經被咬斷，甩至籬笆外，全身是血的倒在血泊中嚎啕大哭；家屬看見這幕駭人景象立刻大聲呼救，並將女童連同斷肢緊急送醫急救；雖然女嬰的右手經轉院至吉隆坡醫院後已經接回，但是手術進度仍有待確認。

據悉，女嬰是該對夫妻的第一個孩子，正在坐月子的母親獲悉後，情緒激動不已，迄今仍無法接受事實。至於肇事的普羅特獵犬，因為這家人並沒有申請養狗許可，且事發當下普羅特獵犬沒有被綁住，當地官員昨（11日）前往民宅開出罰單後，一併將普羅特獵犬帶走。