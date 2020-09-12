台灣人喜歡吃牛，尤其是夜市牛排有麵、蛋、肉、飲料、濃湯，加上價格平價、CP值高，受到不少民眾喜愛。不過日前就有網友好奇，「鐵板麵＋牛排是哪國的發明的？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（12日）在PTT「八卦板」PO文指出，剛吃完了一盤鐵板沙朗牛，非常過癮，不禁好奇「鐵板麵＋牛排是哪國的發明的？我記得歐美牛排沒加麵耶！有八卦嗎？」

貼文一出隨即掀起熱議，不少內行人紛紛留言指出「台式牛排教父」、「孫東寶啊」、「真的是孫東寶。英國是把麵換成薯條，也很妙」。事實上，台式牛排始祖「孫東寶牛排」，從1976年代創立至今，已經歷經了44個年頭，價格比起其他西餐廳來得更實惠，近年展店快速，在各地紛紛豎起旗幟，饕客也絡繹不絕。

另外，也有網友大讚台式牛排經典之處，「台灣吃飯一定要澱粉配菜的傳統，誕生了吃牛排配上廉價黃麵＋三色豆＋蛋的特殊吃法」、「牛排＋半熟蛋＋鐵板麵，淋上滿滿的番茄醬，人間美味」、「發明的人真的是天才」、「配白飯不錯，但是煮麵比較方便」、「文化融合啊！日本鐵板，西方排餐，台式義大利麵」。