不少傷患因為種種因素，為了脫離險境，迫不得已只好選擇截肢，不過就有網友好奇「病人截肢下來的肢體都會怎麼處理？」貼文一出隨即掀起熱議，更有知情人士跳出解答。

原PO日前在臉書社團《爆系知識家》PO文問道，「有點好奇病人截肢下來的肢體都會怎麼處理？火化？保存當標本？給病人帶回家？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「醫療廢棄物，基本都是燒毀」、「當醫療廢棄物燒了…傳統觀念死後想要全屍入葬，好像可以請醫院特別處理」、「我另一伴在手術房上班，有遇過家屬帶玻璃瓶來醫院幫他泡福馬林帶回去。因截肢是老人家，未來有保留全屍的傳統想法」、「火化，我在殯儀館電視牆等待火化順序的畫面看過，截肢」、「處理過的是火化後骨灰裝起來放在家裡床底下，等百年後放在一起」、「外國有人帶回家請朋友開party，料理後吃掉」。

也有專業知情人士出面解答，直言「有三種處理方式，一種由病患同意，由醫院作為醫學研究用；第二種是醫院初步處理完，由患者方取回保存；第三種患者和醫院皆不需要，交由專門業者處理」、「我在醫院的太平間上班過，禮儀公司承包的，大部分都冰起來，等到數量夠塞滿一副棺木的時候，我們會叫接體車載棺木過來，把殘肢裝滿棺木，送去火化」。