大學就讀的科系大多數都會和未來出社會的就職選擇有所關連，而科系不同能從事的工作與起薪也有著極大的差異。最近，一名網友就好奇詢問，明明電機系出社會後的起薪高，但卻有許多人都還是選擇考公務員，讓他感到非常疑惑，此文一出有不少內行人都出面解答。

這名網友在PTT上發文，提到電機系是台灣第三強的科系，通常出社會找工作的起薪也滿高的，但他卻還是聽說每年都有很多電機系的畢業生跑去考經濟部招考或高普地特，不過PO主認為，除了準備考試需要花費很大的精力和時間，就算真的考進去了，也還是會有很多老鳥佔著職位，再加上新人剛進去得做很多事卻只能領3、4萬的薪水，讓他非常疑惑，到底為何這些電機系的畢業生要去考公務員。

此文一出，有不少網友都出面解答，表示這些人通常都是以「生活品質」作為考量，「做專案做到壓力大呀」、「拿生命健康在換的」、「生活跟金錢的取捨囉，從科技業跳出來的那麼多，大部分都是覺得這種生活不想待啊」、「等你每天七點下班，看國考的同學五點下班你就知道為什麼了！更不用說五年後，你同學的薪水根本不輸你甚至可能比你還高」、「想要活久一點的人」。

另外也有人覺得其實公務員本身就是滿不錯的工作選擇，「公家機關爽多了，真的，錢夠用就好」、「國營穩定升薪，在外面要肝到死」、「每天6點下班做個十年6萬薪，不錯呀」。