大自然雖然有著殘酷的生存法則，但有時候「熬得夠久」，很可能就可以躲過死亡的悲慘命運！印度一名攝影師前陣子就觀察到了一幕神奇的畫面，一條蛇垂吊在岸邊的岩石上，抓住了水中的鯰魚想要進食，然而卻突然遭受反擊，頭部被鯰魚吞進口中，就在雙方僵持不下的期間，另一條蛇也加入了戰場，形成一幅奇妙的景觀。

根據外媒報導，這名印度攝影師甘瑟姆（Ghanshyam Bhanware）在7月中時到中央邦（Madhya Pradesh）的Kanha國家公園遊覽，途中卻看見了神奇且驚人的畫面，一條蛇垂掛在岸邊的岩石上，將一條鯰魚從水中拉出，原本是想要把牠當成獵物吞下肚，沒想到自己的頭部卻反被鯰魚吞入口中，造成雙方都動彈不得的窘境。

就在彼此僵持不下的過程中，另一條蛇從水中跳出，一口咬住了鯰魚的尾巴，瞬間形成了一幕「蛇吃魚、魚吃蛇」的詭異畫面，這樣的姿勢和位置維持了大約30分鐘，鯰魚開始蠕動自己的身體，讓下方的蛇率先因為體力不支而掉落，最終牠也成功脫逃，返回水裡。

甘瑟姆親眼看見鯰魚在水中游走，確定牠的確還活著，對於這驚人的一幕他也表示震撼：「那條魚意志堅強，我的職業和熱愛的事情就是捕捉難得的時刻，並親眼見證無與倫比的畫面。這是我第一次看到一條勇敢和蛇對抗的魚」。