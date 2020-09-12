日本的泡湯文化揚名國際，總吸引無數外國旅客前往朝聖，不過日前就有網友好奇「日本人為什麼能接受大眾共浴？」貼文一出隨即掀起網友熱議，貼文更釣出內行人解答背後歷史真相。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，日本不少公共澡堂都是跟陌生人一同沐浴，就連泡溫泉也必須全裸，讓他不禁好奇「為什麼日本人可以那麼自然地在陌生人面前全裸啊？以前性別意識不彰，可能會有些人會說大家都男的／女的，有啥好怕，但現在大家都知道生活中各處都可能有同性戀，澡堂、溫泉的場合當然也會有啊，這個時候不就代表一方意淫，另一方被意淫？這樣不會怪怪的嗎？還是日本人覺得被意淫也沒差？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「第一次會介意，相信我裡面一堆阿公根本沒人理你」、「你為什麼會覺得有人想看你？甲甲眼光很高你不知道嗎？」、「泡澡從小就深植在他們文化裡面，就是個很單純放鬆的活動，沒人會在那邊想東想西。你不要用自己的台灣人思維去套用到外國人身上」、「台灣裸湯明明也很多人，是你的問題吧」、「『全裸＝一定會被意淫』這個觀念先改改吧，不過就是個器官而已」、「沒當過兵嗎？ 新訓是一次一個排同時洗澡，還嚴格限時」、「中東、古羅馬也都有澡堂文化啊」、「簡單來說是你太保守」。

不過也有知情網友曝光背後歷史真相，直言「江户時期江户城曾經發生大火，近乎全毁，而且還常發生火災，一旦失火就很難救。因此對於小老百姓用火管理特别嚴。與其放任家家户户生柴火，不如設置公共澡堂集中管理用火」。