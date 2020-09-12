和心儀、曖昧的對象約會時，結帳到底該請客還是AA制？這個問題一直以來都引起網友熱烈討論。最近，一名男網友想請曖昧女出來吃飯，但對方卻突然說自己的朋友也想一起來，讓他瞬間十分慌張，不知道該如何是好。

這名男網友在PTT上發文，提到自己之前認識一名女性，兩人有見過一次面，不久前PO主傳訊息給對方，表示自己想請她吃飯，也成功將女子約出來了，沒想到看似順利的發展卻突然出現意外變數，女子不久後又回傳訊息，說自己的朋友也想跟著一起來吃，這個問題讓PO主頓時間慌了，他透露自己並不認識女子口中的朋友，再加上本來約吃的是海底撈，費用不算便宜，讓他不知道該怎麼做才會是最好的辦法。

此文一出，有不少網友都認為只要事前說清楚就好，並不是什麼大問題，「信任他的話就赴約，再講明只請他一人啊，這有甚麼兩難的」、「講清楚就好啊，都說了只請他」、「說不習慣跟不熟的人共餐啊，免得到時候你要連她朋友的一起請」、「就說歡迎加入，但請她記得轉告她朋友你只請她（醜話說前面），這是一開始就講好的不用勉強吧」。

也有人猜測女方帶朋友很可能是為了鑑定，「朋友可能是來鑑定的」、「朋友是來鑑定的+1，但通常比較有品會自己出錢～」；另外還有人認為這是不錯的測試機會，「就答應然後隨機應變，真的蹭飯不付錢，回去就2個直接封鎖」、「當作測試一個人、花點小錢可以省下你很多時間」。