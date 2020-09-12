現代人生得少，父母對於孩子呵護備至，不過印度卻有一名9歲男童，為了分擔家計，在大熱天穿上厚重的布偶裝，每天走上10公里，去人潮眾多的地方娛樂大眾，賺取微薄薪資，網路上瘋傳著一段他累得癱坐在街角休息的影片，模樣讓人心疼。

在 Instagram 查看這則貼文 KONTEN INSPIRATIF（@rhmadii__）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 26 日 下午 4:48 張貼

網友Rahmadi日前在社群網站上分享一段影片，畫面中可見，一位穿著厚重布偶裝的人，疲憊的低著頭，坐在街角休息，沒想到頭套摘下後，竟然是一名年僅9歲的男童雷漢（Rehan）。Rahmadi指出，雷漢為了分攤家計，每天早上都必須走上10公里的路途，到人潮眾多的地方，穿起厚重的布偶裝，娛樂人來人往的路人，但大多數人並不知道，布偶裝之下，不過是一個9歲的孩子。

Rahmadi表示，雷漢家境不好，媽媽沒有穩定的工作，打零工的錢也只夠支付房租，然而懂事的雷漢並沒有太多怨言，反而每天都在同儕還在睡夢中的時候，就穿上布偶裝分攤家計，賺取生活費和未來的學費。

儘管日子過得艱苦，雷漢卻說「我很開心能幫媽媽多賺一點錢」、「有了錢就可以買飯回家」，超齡表現讓人看了十分心疼。

Rahmadi也特別將雷漢的故事PO網分享，希望能引起大眾關注，並願意向雷漢施以援手，改善他們的貧困生活。