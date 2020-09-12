小奶貓渾身毛絨絨且活潑好動，讓不少貓奴都深陷於牠們的魅力之中。大陸一名飼主分享了自己和家中貓咪玩耍的影片，只見一隻小奶貓站在沙發上，4條小短腿一蹬就想跳開，然而鏟屎官眼急手快，竟一把抓住飛躍在半空中的牠、放回了原處，讓小奶貓瞬間滿頭問號，可愛的模樣讓不少網友都笑翻了。

這名網友「一只彈丸仔」在《抖音》上傳了這段影片，飼主當時就坐在沙發上面，旁邊還有一隻灰白相間毛色的短腿小奶貓，牠似乎想要離開沙發，於是向前走了幾步、蹬了蹬腿，接著立刻飛躍到半空中，但鏟屎官卻以極其迅速的手部動作，瞬間就把小奶貓放回了沙發上，讓牠一瞬間搞不太清楚狀況，呆站在原地露出滿頭問號的表情。

不過小奶貓也不死心，仍想要跳離開沙發，但每次都被調皮的鏟屎官給抓回來，就算變換了方向也還是逃不出鏟屎官的「手掌心」；影片的最後，小奶貓似乎意識到了一切都是鏟屎官的惡作劇，停下了原本要跳躍的動作，抬起頭看向鏟屎官。

影片曝光後，許多網友都忍不住大呼「可愛」，但同時也感到心疼又好笑，「逃不出鏟屎官的五指山」、「貓可能覺得自己活在《天能》的世界裡」、「冥冥之中有一隻大手掌控著我的喵生」、「小小年紀表情就充滿了困惑」、「小朋友你是否有很多問號」、「這男的也接得太準了」。