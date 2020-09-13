今年的氣氛特別沉重，動物可愛的模樣無疑是一種治癒人心的良藥。一年一度的「喜劇野生動物攝影獎」在昨（10）日公布今年進入決賽的44張作品，邀請民眾一起參與投票，其中有許多作品都十分吸睛，像是「比中指的海龜」、「不想開學的水獺」等等，把網友全都逗樂了。

在 Instagram 查看這則貼文 Comedy Wildlife Photo Awards（@comedywildlifephoto）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 11 日 上午 2:23 張貼

根據外媒報導，由美國「生而自由」（Born Free Foundation）基金會主辦的「喜劇野生動物攝影獎」（Comedy Wildlife Photography Awards）在昨日公布決賽名單。其中一幅由攝影師馬克（Mark Fitzpatrick）所拍攝的作品獲得關注。

在 Instagram 查看這則貼文 Comedy Wildlife Photo Awards（@comedywildlifephoto）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 28 日 上午 4:07 張貼

他日前在澳洲澳大利亞昆士蘭州艾略特夫人島遇到一隻名叫泰瑞（Terry）的海龜，意外捕捉到驚人的一幕，可以看到牠怒視鏡頭，舉起的右手看起來就好像在比中指似的，讓網友全都笑翻。除此之外，也有像是「小水獺假期的最後一天」、「搶鏡長頸鹿」、「宿醉的企鵝」、「笑翻的海獅」等有趣的作品。

在 Instagram 查看這則貼文 Comedy Wildlife Photo Awards（@comedywildlifephoto）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 29 日 上午 12:36 張貼

據了解，這個活動從2015年開始由攝影師保羅（Paul Joynson-Hicks）和湯姆（Tom Sullam）發起，希望藉著輕鬆幽默的照片來喚起世人保護環境意識。本來以為因為疫情的關係，今年參賽的作品可能會比往年少很多，沒想到竟收到超過7000個，讓他們十分驚喜。湯姆也指出：「我們相信幽默和積極性對建立保護動物的意識和行動有著非常重要的作用，而舉辦比賽的這幾年下來，我們與基金會也促進和推動許多保護的工作，2020年有這麼多悲傷的事情，竟然還能收到有史以來最多的報名數量，這對我們團隊來說非常振奮人心。」