不少人喜歡看野生動物的生態紀錄片，不過日前有網友竟然在英國廣播公司（BBC）推出的浣熊影片裡面發現玄機，只要用倒轉的方式播放，就能完整重現侏儸紀時期的場景，讓網友嘖嘖稱奇。

If you play videos of coatis in reverse, it's like you're in Jurassic Park. pic.twitter.com/C5uHMhKuW6 — Nature & Animals 🌴 (@AnimalsWorId) September 12, 2020

帳號為Nature & Animals的網友經常在推特上分享各種有趣的動物影片，昨（12）日他擷取一段BBC的生態紀錄片畫面，並發文表示「如果你將長鼻浣熊的影片倒著播放，就可以抵達侏儸紀公園囉」！可以看到，浣熊高高翹起尾巴在沙地裡「倒退嚕」的模樣，乍看之下還真的很像腕龍、雷龍和梁龍這種長脖子的恐龍。

其實這段影片在去年就已經出現，沒想到Nature & Animals貼出影片後又再度掀起話題，不少網友紛紛留言「需要配侏儸紀公園的音樂吧」、「到底看了什麼，為何看完超困惑」、「我還真的以為是恐龍寶寶」、「好有趣好可愛」、「根本就是腕龍阿」、「有點可愛」、「是幻覺～下不了我的」。

據了解，長鼻浣熊（Nasuella olivacea）又被稱為「山狗」，分布於南美洲北部哥倫比亞、厄瓜多和委內瑞拉境內海拔1800至4260米的安第斯山地區。其特徵為上半身為褐色或灰色，腹部白色，長達32到69公分的細長尾巴上面，有一圈一圈棕黃相間的色環，具有平衡的功能。腳爪和前肢十分強壯，便於爬樹和挖掘食物，主要也以水果和無脊椎動物為主食。