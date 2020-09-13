作家朱自清的散文作品《背影》是國中國文必修課之一，裡面將父親對兒女的感情敘述的深刻又細膩，讓人為之動容。有網友就十分好奇，既然朱自清知道父親行動不便，為什麼不自己去買橘子？對此，有網友就揭露國文課中沒有曝光的暗黑真相。

一名網友在PTT八卦板以標題「朱自清為什麼不自己去買橘子？」發文，表示在看朱自清所撰寫的《背影》時發現，他爸爸年紀大且行動也不太方便，送他去搭火車時，還要為了買橘子在月台邊爬上爬下，忍不住質疑「啊朱自清在旁邊看不幫？安捏乾丟（台語：這樣對嗎）？」

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛搞笑留言「因為父親是個胖子」、「朱自清就是個爸寶阿」、「沒錢吧」、「火車跑了你要怎麼辦」、「他爸不去買橘子他要怎麼寫背影」、「因為他其實不想吃橘子」。其中有不少網友指出，雖然文章內有著滿滿的父愛，但其實當時朱自清跟父親的關係非常糟糕。

一名神人更發文揭密國文課背後的暗黑真相，該網友指出朱自清的父親觀念傳統又迂腐，因為複雜的男女關係丟了工作，導致和朱自清感情恨好的祖母活活氣死，讓朱久久不能釋懷。之後又嫌朱自清的奉養金太少，竟動用私交，讓朱自清任教的學校教薪水直接送到朱父家裡，供他花用，讓朱自清一家陷入沒有收入的局面。

除此之外，朱父還會趁朱自清不在的時候虐待他的妻子武仲謙，讓原本開朗的妻子，臉上漸漸沒了笑容，這也成為壓垮朱自清的最後一根稻草，之後好幾年都沒有和父親連絡，這也是《背影》開頭「我與父親不相見已二年餘了」的真實背景。最後2人冷靜了一段時間，透過對自己的反思和對對方的思念才終於打破僵局，逐漸淡化之前的矛盾。