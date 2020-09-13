台中2家人相約到南投縣仁愛鄉栗栖溪一線天河床露營，帳棚卻被大水沖走，釀成重大傷亡。對此，有網友就在PTT發起討論，指出「水庫旁或集水區附近不是本來就不能露營嗎？」掀起熱議。

一名網友以標題「水庫區附近不能露營不是常識嗎？」發文，表示對於此次不幸的意外感到非常遺憾，也很惋惜逝去的生命，但還是想要客觀探討事情的真相。原PO記得以前學校有教過，水庫、水源地、集水區附近本來就不能露營，因為「有溪水暴漲、上游洩洪、大雨沖刷的危險」。

更何況事發地區附近確實貼有重點告示牌警告民眾，總不可能放水前還要大範圍搜索帳篷，一個一個請大家離開，直言「是我記錯嗎？水庫區附近是不是本來就不該露營？」文章曝光後掀起熱議，有網友留言稱「在沒出事之前都不是常識」、「重點是不能在河床上」、「遇到了才是危險，沒遇到是秘境...」、「半夜沒火車也不能在平交道上睡覺啊」。

一名專業網友則跳出來解答「河邊不是不能露營，而是你要在離一定的距離或高度，慎選即使氾濫，水也不會到達的地方，而且要隨時觀察水位，一旦發現水變濁或是上游有下雨就要馬上撤離」。