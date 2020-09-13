全球新冠肺炎疫情仍未結束，人們除了記得要勤洗手以外，各國也呼籲民眾，外出最好要配戴口罩以保護自己的健康。最近，網路上瘋傳著一段影片，一名金髮女將口罩掛在下巴處，蹲下身來觀察路邊的天鵝，這隻天鵝卻突然啄起她的口罩，把它重新戴回她的臉上，神奇的「防疫舉動」引起網友們狂讚。

天鵝叼起女子的口罩(影片來源/YouTube/prys panda)

這段影片由網友「Prys Panda」分享至臉書中，只見畫面裡有一名金髮女子，她將口罩掛在自己的下巴處，蹲下身來觀察路邊遇見的天鵝；然而下秒，這隻天鵝突然伸長了脖子，一口叼起她的口罩，順著女子害怕而後退的舉動，她的口罩竟被重新戴回到臉上，天鵝這個神奇的舉動也讓女子驚訝地張大嘴巴，最後跌坐在地。

影片曝光後很快就引起大批網友關注、熱議，甚至被轉發到推特、微博等不同的社群平台上，其中推特用戶「@anthonysarti11」轉發的影片發布至今已經超過2400萬的觀看次數，數字十分驚人。

網友們對於天鵝的行為都嘖嘖稱奇，紛紛留言：「鵝：別傳染我，滾」、「牠們比某些人類還優秀」、「剛給戴好就摘了，枉費天鵝的一片心意」、「我們需要這樣的口罩警察」、「把你的口罩給戴好，防疫尖兵天鵝正在盯著你」、「學到了2課：第一，別招惹野生動物、第二，戴上你的口罩！」。