黑白相間的馬來貘（Malayan Tapir）一直都是動物園的人氣王，也是遊客入園必訪的動物之一。日前一名網友在動物園的馬來貘園區，發現一隻馬來貘的雙腿間伸出一條「黑色的長條物」，原本以為是便便，細看才發現是在發情，趕緊將這難得的畫面拍下來。

有網友到台北市立動物園遊玩，剛好撞見5歲的馬來貘貘克發情的場面。(圖翻攝自FB/不正常兩棲爬行動物貼圖區)

一名網友在臉書社團「不正常兩棲爬行動物貼圖區（Abnormal Herp Photos）」發文，表示他和老婆日前造訪台北市立動物園，經過馬來貘園區時，注意到有一隻馬來貘孤僻的躲在牆角，雙腿間還慢慢伸出一根「黑色的棒狀物」，本來以為牠只是躲在隱蔽的地方便便，沒想到緩緩伸長的巨根都快碰到地板了還沒斷掉，才驚覺那是牠處於發情狀態的「生殖器」！

從影片可以看到，馬來模胯下伸出的「第5隻腿」像尾巴一樣，不停的上下揮動，而且尺寸還十分驚人，讓原PO興奮不已。根據《ETtoday寵物雲》的報導，臺北市立動物園保育員劉聰毅透露，影片中的馬來貘是來自捷克的貘克，發情中的貘克今天一直纏著雌性馬來貘貘莉，但可能是因為之前不舒服的經驗或是其他原因，導致貘莉不斷拒絕貘克的求偶行為，讓貘克整天都特別躁動。

影片曝光後吸引不少網友留言「五短必有一長」、「據說他們會踩到自己的鳥，感覺羨慕（誤）」、「會不會有一群人去朝聖(然後等踩到鳥鳥XD」、「難怪會踩到」、「聽說公的有48公分」