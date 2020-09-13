都說貓咪傲嬌，真是如此嗎？日本一隻奶油萌貓「ヌッコ」（努柯，音譯）面對貓奴討親親，竟然二話不說一把捧住貓奴的臉，獻上深情的一吻，畫面曝光讓眾人全都融化了！

日本一名插畫設計師Natsumi Saito，經常在推特帳號「@nachara_xxx」分享2隻貓咪的一舉一動，這天她發現努柯正好坐在她旁邊，於是心血來潮的嘟著嘴巴，向努柯討親親，沒想到努柯竟然站起身，並且伸出雙手捧著Natsumi Saito的臉，一臉深情款款的注視著Natsumi Saito，接著獻上一個扎實的回吻。

努柯對Natsumi Saito一往情深的甜膩模樣，透過鏡頭展露無遺，就像是在說著「真是拿妳沒辦法，把臉湊過來吧！」

事實上，努柯有一段灰澀的過往，因為生病被前飼主拋棄，幸好遇上人美心善的Natsumi Saito對牠全心全意的呵護備至，如今不只養好了身子，也非常愛撒嬌。

而努柯獻上深情之吻的影片曝光後，意外吸引了近300萬次觀看數，不少網友紛紛留言直呼「這都是別人家的天使貓」、「感覺戀愛惹」、「竟然還捧著臉」、「根本是在炫耀啊」；還有人自嘲說「我的貓也會~只不過附帶牙齒跟爪子而已」。