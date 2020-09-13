到超市或大賣場購物時，大部分的人都會推一台推車用來裝要購買的商品，而且為了方便消費者使用，推車上其實還有許多貼心的小設計。近日，一名網友在逛全聯的時候，就發現推車把手處附近有一個神祕的小方框，讓他相當好奇；對此，有專業網友就曝光了它的真實功用。

這名網友在《爆廢公社》中發文詢問，「全聯（推車）的這個框框到底能幹嘛？」，從照片中可以看到，在靠近把手處有一個用鐵桿圍住的小方框，但PO主卻始終不知道這個東西到底有什麼用處，原本以為可能是用來掛包包，但掛勾一般不會設計得這麼大，讓他一直在想還有什麼商品可以放進這個方框內，還誇張地表示：「去購物30分鐘，有29分鐘都在思考這個問題」。

此文一出，不少網友們也分享自己的使用方法，通常都是用來掛包包等物品，「我都掛購物袋」、「我都掛包包欸」、「掛衣服外套包包」、「我能掛的東西都會放上去」、「掛包包、飲料、安全帽超方便」。

但有專業的網友就出面解釋，表示這是一個用來「放雨傘」的位置，推車底部還有一個小洞，可以讓消費者固定長傘，「雨傘吧，你看下面還有一個小的」、「插雨傘，配合下面那個洞」、「仔細看正下方有個小點的圈圈，正好可以插一把傘」、「推車的下端就是插雨傘尖的吧」、「放雨傘的，下面還有一個很小的洞，插進去雨傘才不會拖地」。