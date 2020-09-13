大陸山東一名郭姓男子，3個月前買了一桶重達6公斤的蠔油，日前卻發現逐漸見底的桶裝蠔油底部竟然挖不動，撈起來一看竟然是一隻「完整蝙蝠屍」！嚇得他立即通報業者，沒想到對方的回應卻讓他十分傻眼。

綜合陸媒報導，家住山東濟南的郭男透露，日前母親在做菜時，發現用了3個月快見底的桶裝蠔油，拿勺子伸進桶裡卻挖不動，於是仔細檢查後發現，竟然從中撈出了「一隻鳥」，氣得郭母把裝有「鳥」的蠔油桶帶去賣場找業者理論，這才發現是一隻完整的蝙蝠屍體。

郭男表示，一家人吃著「泡了蝙蝠屍體」的加料蠔油已經3個月了，讓他越想越噁心。他強調，每次用完蠔油都會將蓋子鎖緊，不可能會有蝙蝠在開封後才進入蠔油桶的事情發生，「牠要是最後進去的，蝙蝠不可能游到下面去，蠔油那麼稠」還說家裡廚房相當乾淨，連隻蒼蠅和蚊子都沒有。

郭男憤而要求業者替全家人進行健康檢查，但隨即被回絕，業者認為，蠔油製作過程中，從原料到發酵都經過層層檢測，「如果說有個蝙蝠在裡面的話，肯定不會是一個完整的蝙蝠」，但他願意拿產品進行慰問，「給他換一桶或者兩桶都可以，如果非要追究我們廠家的問題，必須得拿出佐證」。最後郭男則積極尋求第三方檢測。

消息一出，不少網友全傻了，紛紛留言直呼「太噁了！我也吃不下飯」、「快去檢查一下身體吧，蝙蝠攜帶好多病毒的」；不過也有人支持業者，認為「不會是碰瓷吧？希望早日查清真相」、「要說加工過程中攪碎了我還信，這麼完整真不太可能」。