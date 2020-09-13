台灣夏季天氣炎熱，這時冷氣就是大家最好的伙伴，只不過市面上的品牌這麼多元，大多數人應該都會優先選擇國際的知名品牌來購買，但事實上台灣也有不少本土品牌，不過卻相對冷門，有網友就好奇這些台灣品牌究竟是如何生存下來的呢？

這名網友在PTT上發文，指出台灣的冷氣品牌較為稀少，比較常可以看到的就屬萬士益和冰點等等，全都是標榜「MIT」，但平時的曝光度卻很少，不僅沒有電器行，更難看到相關的廣告，讓PO主非常好奇，究竟這些本土品牌都是如何生存下來的。

此文一出，專業網友就揭曉了最關鍵的優勢「便宜」，同時也點出背後主要的客群，「機器便宜，電費更便宜」、「相對便宜，主要銷售廠房或公司或公務機關」、「學校宿舍」、「真的是房東最愛」、「公家機關一律都是國產的」、「便宜，用的大多公司、餐飲店」。

此外，有網友也指出了其他的因素，認為便宜之外，本土品牌也十分耐用，「一樣很冷，品質耐用」、「沒聽過什麼災情，倒是大廠常聽到保固不佳的問題」。