相信不少父母都聽過「胎內記憶」或是「胎前記憶」這類的專有名詞，根據日本名醫池川明醫師及相關機關的研究指出，約有3成的孩子，擁有胎內記憶。不過日前就有網友分享，4歲女兒突然提到過往的胎前記憶，「以前我跟妹妹當小天使的時候，一直追著媽媽跑來跑去、跑來跑去這樣！那時候妳還沒有結婚」。

原PO日前在臉書社團《靈異公社》PO文指出「家中有沒有小孩對胎內記憶沒印象，卻對胎前記憶很深刻的呢？」她提到，快5歲的女兒突然跟她說「以前我跟妹妹當小天使的時候，一直追著媽媽跑來跑去、跑來跑去這樣！那時候妳還沒有結婚。」一番言論看似童言童語，卻讓她十分驚訝。

她接著問道「為什麼選我這個這麼兇的媽媽，怎麼不選比較溫柔的媽媽？」女兒回說「不知道呀！就是喜歡媽媽的臉啊…」想不到女兒又加碼爆料，「妳就一直在買東西，也很喜歡去餐廳吃東西」她聽了反倒有點心虛，於是又問「那妳只有跟妹妹一直待在我的身邊嗎？還有其他小妹妹還是弟弟待在我身邊嗎？」女兒說「沒有其他小朋友了，只有小饅頭跟我…」這也讓媽媽再度好奇「那妳為什麼選小饅頭當妳妹妹？」

沒想到女兒表示「我就只有遇到她！我也不知道怎麼是這個討厭鬼當我妹妹。還有很多的爸爸媽媽身邊都沒有小朋友跟著」。媽媽追問「為什麼？因為生不出來嗎？」女兒則說「不是，是他們不想生，所以身邊沒有小朋友跟著」。

原PO再問「那妳們只有跟著我嗎？爸爸勒？那妳以前在媽媽的肚子裡面幹嘛？」女兒回覆「我比較常跟在妳身邊，小饅頭比較常去找爸爸。媽媽肚子變大的時候，我很開心的就飛進去了，之後我就不記得了，可能一直在玩吧！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言分享自身經驗「我問我女兒『在媽媽肚子裡面都在幹嘛？』她回：『都在睡覺、踢踢踢還有玩麵條』」、「我女兒也跟我說過，類似的話。在當小天使時，看到我，覺得我是好媽媽就飛進我肚子。而且，天上有好多小孩。胎內記憶，說一直玩一條蛇」、「我問我大女兒，肚子是弟弟還妹妹，（我生三個女孩），她也確實都講是妹妹」、「我兒能很明確說出…他是被一個老爺爺踢屁股下來的」、「我女兒是說：『哥哥插隊，把我推開，他先跑下去。我跟弟弟在後面排隊』她還很生氣」。