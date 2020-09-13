兩人結婚基本上都希望可以和對方攜手一起白頭到老，但若是彼此磨合不來，離婚也不一定是不好的選擇。大陸一名男子的妻子在3年前的晚上說自己要出門打麻將後失蹤，這些年來男子一直在尋找她的身影，然而卻在滑手機時發現了愛妻和其他男人甜蜜相處的影片，甚至還有了「愛的結晶」。

根據陸媒報導，男子小丁12年前到浙江溫州工作時，認識了現任妻子，兩人很快就陷入愛河，不久後便懷了孩子，他們也順理成章結為夫妻。然而，2017年的某天晚上，妻子聲稱自己要外出打麻將，但一直到凌晨4點多都沒有回家，麻將館也都關門了，整個人就像是消失了一樣，再也沒有出現過。

從這時開始，小丁每天都在尋找愛妻的下落，曾報警登記失蹤人口、到妻子老家尋找，最後全都不了了之，小丁還是不放棄，一直找到現在已經3年的時間。不過就在前陣子，小丁滑手機時，竟在《抖音》上看見了妻子和其他男人甜蜜相處的日常影片，旁邊還有一個年約2歲的小孩子，這個「被外遇」的事實讓他備受衝擊。

小丁也透過這個抖音帳號和妻子聯繫，對方答應要和他離婚，最後卻又再度神隱，小丁感到非常無奈，雖然心中有所不滿，但他也退一步向對妻子喊話：「你要是不跟我過了，回來把婚離了，你現在跟別人有了小孩，說實話你該過過你的，我也不想再追究什麼了」，希望對方能早日出面把事情給解決。