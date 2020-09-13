年紀輕的小狗狗總是特別活潑好動，無時無刻都喜歡黏在主人身邊玩耍。外國一名男飼主把可愛的小金毛帶去健身房一起運動，只見牠搖身一變成為「啦啦隊員」，站在一旁加油，只不過牠的萌臉不斷在主人的臉上蹭來蹭去，瞬間便成了「幫倒忙」的窘境。

這段影片被網友分享到論壇《Reddit》中，只見一名男子正躺在舉重椅上，雙手握著槓鈴不斷抬起又放下，而在旁邊還有一隻可愛的小金毛，牠後腳著地、前腳撐在主人的脖頸處，站立在躺椅旁邊，就像是一個「啦啦隊長」，不斷替主人加油打氣。

只不過小金毛不時就會把自己的腦袋靠在主人臉上休息，或是在上面蹭來蹭去撒嬌，主人的表情也因此變得相當猙獰，怎麼看都像是「幫了倒忙」，但主人也沒有停下手上的動作，還是持續舉起槓鈴健身。

網友們看到影片後都被小金毛的模樣給融化了，紛紛留言：「原來這就是傳說中的缺氧運動」、「這叫汗液自動清理機，出的汗瞬間就消失，你值得擁有」、「哪裡可以領到這種的健身教練？」、「錢我準備好了，健身房會員費要去哪裡繳？」、「取代肌肉痠痛，你唯一可以感受到的只有小狗的吻」。