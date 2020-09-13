10月1號就是中秋節，不少人都已經開始在準備過節送禮的相關事宜，禮品的選擇除了經典的文旦之外，還有美味可口的「月餅」。最近，有網友就發起討論，想知道大家心目中最喜歡的月餅是哪種口味。

這名網友在PTT上以標題「最喜歡吃什麼月餅」發文，詢問大家的意見之前也先透露自己的口味，提到自己基本上不太會挑，只要內餡不要太過複雜都可以接受，像是經典的蛋黃就很合PO主的胃口，配上豆沙餡也很不錯，但唯一讓他最不能接受的就是「滷肉」，質疑為何會有人想要在甜餡裡包鹹的東西，讓吃起來的味道瞬間變得相當複雜。

此文一出就引起網友熱議，大部分的人都一面倒地推薦「蛋黃酥」，另外「棗泥」的人氣也非常旺，「綠豆口味蛋黃酥」、「港式、棗泥、蛋黃」、「蛋黃酥，但是熱量很恐怖」、「棗泥蛋黃酥」、「豆沙棗泥都好，冰淇淋也不錯，蛋黃酥、綠豆椪也很好」。

而且有趣的是，許多網友都和PO主一樣無法接受滷肉等鹹餡，可以說是月餅的「地雷配料」，「不要鹹的都可以」、「跟你一樣不愛鹹肉，而且油耗味很重」、「包肉的鹹的都不行，不對味」、「鹹的一律無法，超噁」、「肉鬆超噁」。