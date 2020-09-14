身形圓胖、黑白相間的馬來貘，深受不少人喜愛，臺北市立動物園昨（19日）深夜11時公布馬來貘「貘芳」於上午順利產下一隻雄性幼仔！好消息讓眾人為之振奮，不過也有不少眼尖網友被馬來貘寶寶的特殊毛色給嚇壞了，不禁打趣直呼「怎麼比較像麝香豬！」

臺北市立動物園在臉書發文指出，新生馬來貘寶寶不僅象徵臺北和布拉格姊妹市合作計畫的成果，也是強化馬來貘域外安全族群的新希望。

事實上，為了維持馬來貘個體數與遺傳多樣性，園方前年3月就從捷克布拉格動物園引進雄性馬來貘「貘克」 ，與園內的「貘芳」進行配對，經過幾次嘗試，兩隻馬來貘終於在去年7月初順利完成交配。

據悉，馬來貘全年皆可繁殖，懷孕期13個月，如今貘芳總算順利產下雄性幼仔，消息一出網友全樂翻了，紛紛留言直呼「Q到爆」、「寶寶好可愛喔」、「貘克終於得逞了嗎？真為牠高興」；就連因為繪有馬來貘黑白系列的特色插圖而走紅的知名插畫家Cherng，也第一時間獻上祝福，還搶著當乾爹，興奮問道「啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊～請問哪裡可以拿當乾爹的表格，我要填寫！」

不過也有眼尖的網友發現馬來貘寶寶的毛色跟成年馬來貘完全不一樣，「馬來貘寶寶怎麼是長這樣？」、「好可愛！但怎麼比較像麝香豬」、「寶寶毛色跟媽咪差好多」。

對此，就有專業網友解答「這個會在成長過程慢慢退掉，變成黑白的」、「寶寶的毛色有利在叢林中偽裝，因為小時候特別容易受天敵威脅」。

事實上，剛出生的馬來貘寶寶，是披著深棕色的毛髮，上頭還帶有白色條紋和斑點，而這些條紋和斑點可以保護牠們不容易被天敵發現；約莫6個月大後就會完成換毛，全身的毛色除了中後段會有白毛之外，其他部位皆為黑色。