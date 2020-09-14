大陸自6月開始連日降下致災性暴雨，嚴重水患也導致出現糧食危機，再加上新冠肺炎疫情的夾擊，讓主席習近平下達「惜食令」。當局也點名現在盛行的大胃王吃播文化是浪費糧食的行為，各大影音平台紛紛開始下架相關影片，甚至有許多網紅、直播主的帳號慘遭刪除。沒想到近日竟興起一波「寵物大胃王」的歪風，讓網友看了全都怒批「虐待動物！」

大陸因為大胃王網紅的吃播遭禁，竟興起一波「寵物大胃王」的歪風。(影片來源/YouTube/看點視頻/如遭刪除請見諒)

根據陸媒報導，近日人類吃播遭當局禁止，竟有許多人開始讓寵物當起大胃王，不但餵牠們吃下過量的食物，還會殘忍強灌各種古怪食材。從影片上可以看到，有直播主準備一大鐵盆的生雞腿、一整顆的牛心和100種零食等等，讓無法自制的狗狗傻傻吞下，最後出現腹部腫脹的情況。

除此之外，還有飼主餵食滿滿一盆重慶辣椒，以及強行掰開狗狗嘴巴，強灌跳跳糖等喪心病狂的行為，狗狗們不能反抗，只能痛苦的流下眼淚，讓人看了十分心疼。據了解，這些直播主大部分都是通過直播後賣出的寵物食品營利，可以說是為了賺錢不擇手段。

影片曝光後遭到大批網友撻伐，留言表示「這屬於虐待吧，這種人就不配養寵物。看著讓人心疼，狗狗也需要好好愛護，它不是你的工具。」、「真的是為了賺錢不擇手段」、「太可惡了！建議平臺封殺」、「昨天看見一句話『如果狗更瞭解人類一些，它們就不會如此愛人類了』挺有道理的。」