夏天氣候炎熱，人們外出都喜歡穿上透氣、涼爽的衣物，包含鞋子也是。然而，最近有一名日本網友卻發現自己的腳背上突然冒出了好多個褐色斑點，讓他相當擔心自己是不是染上了什麼怪病，沒想到竟還有不少人也出現了類似的症狀。

這名日本網友「@kenrauheru」在推特上發文表示，從上個禮拜開始腳背前端就冒出了一點一點的的褐色斑點，讓他非常擔心自己是不是感染上什麼疾病，不斷地上網搜尋有哪些病會出現這樣的症狀，但卻始終沒有結果。

就在不久前，他終於解開了這個「謎樣疾病」的真相，因為「洞洞涼鞋」具有良好的透氣性，所以在夏天備受人們歡迎，推主也經常會穿著洞洞涼鞋出門，但由於陽光太過強烈，腳背上的那些褐色斑點就透過上方的「洞」被曬出來了。

這則推文發布短短1天就吸引超過10萬人按讚，也釣出許多和推主有相同症狀的「苦主」，大家紛紛留言：「我也有相同的病…而且蔓延全身，沒救了」、「之前等它復原花了大概1個月的時間」、「雖然形狀不一樣，但我也有這症狀，當初還以為是腳太髒了一直洗它，最後發現怎麼都洗不掉才知道是曬黑了…」、「我還因為這個去看過皮膚科」、「我之前也因為怕生病去了醫院，結果全場大爆笑」。