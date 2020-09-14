大貓熊寶寶「圓寶」已經78天大，體重也來到4592公克，隨著逐漸成長茁壯，圓寶的活動量也更多了，也開始學習走路，只不過前後肢的力氣還不夠，基本上都是「用划的」在移動，而且圓寶的「電力」也非常低，經常瞬間就「斷電關機」，超級可愛。

保育員每天都會觀察圓寶的成長情況，覺得牠像是「吹氣球」一樣快速成長，偶爾放假回來，就會發現圓寶又長大許多，讓保育員們都相當滿意地說，圓寶一定是吃飽飽、睡好好，肉肉才會長得這麼快；最近，他們還觀察到了圓圓照顧女兒的溫馨小插曲，發現圓圓會在圓寶旁邊吃東西，但食物的渣渣都會掉在圓寶身上，讓大家都笑到不行，直言媽媽真的對女兒「關愛有加（菜）」！

圓寶已經學會向前爬行(圖/臺北市立動物園提供)

北市動物園透露，大貓熊寶寶每天最重要的任務就是「吃飯、睡覺、拉粑粑」，此外圓寶的活動力也稍有提升，有時候會睜開圓滾滾的雙眼觀察世界，身體也在學會「翻身」後多了「向前移動」、「轉彎」等新技能，但目前圓寶前後肢的力量還不夠，因此比起走路更像是「用划的」。

有趣的是，儘管圓寶變得比較「愛動」一點，可是電量還不太充足，經常會瞬間「斷電」，趴在地上進入夢鄉，但畢竟還是小寶寶，就是要多多睡覺才可以快快長大。

圓寶的耳朵已經出現分泌物 應該不久後就能「聽見」世界(圖/臺北市立動物園提供)

園方也指出，大貓熊寶寶剛出生時耳朵會呈現顆粒狀，再慢慢發育成扁圓狀、成形的狀態，大概2.5個月就可以聽見聲音；目前圓寶的耳朵雖然還聽不見聲音，但已經開始出現分泌物，相信過不久牠就可以開啟新的感官，用聽覺來接觸世界！