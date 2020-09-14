近日在俄羅斯出現「世界級的發現」！有科學家團隊在凍土中挖出2具完整「穴熊」，雖然歷經數萬年的時間，身上卻保有完整的毛髮和器官，可以說是「超完美屍身」，也因為過去僅出土過穴熊的頭骨遺骸，所以令人十分興奮。

First ever preserved grown up cave bear - even its nose is intact - unearthed on the Arctic island. Separately at least one preserved carcass of a cave bear cub found on the mainland of Yakutia, with scientists hopeful of obtaining its DNA https://t.co/GCVpvc0DSy pic.twitter.com/Z65E9ktJZd — The Siberian Times (@siberian_times) September 12, 2020

根據外媒報導，俄羅斯的科學家團隊在本月12日宣布，他們在西伯利亞（Siberia）的永凍土中，發現2具「穴熊」遺骸（Cave bear）。其中包含一隻成年穴熊和牠的寶寶，研判牠們被冰封了將近4萬年之久。令人震驚的是，歷經數萬年的時間，穴熊和寶寶的遺體幾乎完好無缺，不但毛髮、鼻子、器官、牙齒都在，甚至帶有軟組織。從曝光的照片可以看到，穴熊寶寶臉上還帶著一抹謎樣微笑，彷彿只是睡著一般。

這項發現讓科學家格里戈里耶娃（Lena Grigorieva）感到振奮，認為尋找已滅絕的猛瑪象（woolly mammoth）將不再是不可的任務，因為可以找到冰河時期食肉目動物的DNA。穴熊的遺骸目前已送往雅庫次克（Yakutsk）的東北聯邦大學（NEFU）進行分析，希望能透過放射性碳分析來確定熊的確切年齡。

據了解，穴熊是史前動物，一種約在30萬年前到1萬5千年前於更新世生存在歐洲與亞洲的熊，並在1萬5千年前冰河時期滅絕。由於牠們過往的化石均出現在洞穴中，顯示牠們花費更多時間在洞穴中生存，也是其名稱的由來。另有科學家發現棕熊帶有洞熊的DNA，說明兩者共存的時候應該有出現雜交的現象。