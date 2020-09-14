美國路易斯安那州前段時間遭到蘿拉颶風（Hurricane Laura）襲擊，除了造成豪雨、積水等災害外，更帶來了大量的「蚊蟲侵害」，蚊子大軍蜂擁而上吸食家畜的血，讓牠們疲憊不堪，甚至因失血過多而慘死，至今為止已有300多頭牛隻受害。

(Warning, not for the squeamish) Nightmare photo of a massive pile of mosquitos feeding on a cow. Makes me want to go take a bath in DEET and wrap myself in mosquito netting. via LSU AgCenter, Photo by Dr. Craig Fontenot pic.twitter.com/levg2rpuJI — AI6YR (@ai6yrham) September 11, 2020

根據外媒報導，大型動物獸醫克雷格（Craig Fontenot）表示，蚊子大軍會叮咬牛、馬等大型動物，造成牠們皮下出血、貧血等現象，而動物們為了躲避蚊子，也必須不斷地移動而感到疲憊不堪，最終在痛苦的折磨中死去。克雷格醫生也展示一張照片，只見一具公牛遺體的腹部竟全都被蚊子給覆蓋，一片黑壓壓的畫面令人相當震驚。

據悉，在颶風侵襲過的地方約有300到400頭牛隻受害，但相較來說，馬、鹿和羊隻的情況就樂觀許多，克雷格醫生推測很可能是因為牛一般會在寬廣的草地上放牧，其餘動物則都會被飼養在噴灑過殺蟲劑的柵欄之中，但還是有少數的馬和鹿不幸受害，一名鹿牧場的主人就透露失去了110隻中的30隻，其它的鹿也因為健康狀況不佳而售出。

不過，路易斯安那州立大學農業中心（LSU AgCenter）指出，目前已有多個區域在進行空中的藥物噴灑，希望可以降低蚊子帶來的損害。