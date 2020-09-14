捷運是許多學生和通勤族的好伙伴，但「讓座」、「博愛座」等問題在台灣總是爭議不斷。最近，有網友就觀察到，明明捷運車廂內的空位非常多，但卻有許多人都寧可選擇站著不坐，讓他感到非常好奇與不解。

這名網友在PTT上發文，表示自己不久前搭乘捷運的時候，發現車廂裡有很多空位可以坐，但上車的乘客們有很多都沒有坐下，反而選擇站著，這奇怪的現象讓PO主直呼：「百思不得其解」，只好詢問其他網友們的想法與意見。

文章發布後，不少常搭捷運的網友都出面幫忙解答，指出很可能是因為「下一站就要下車」，或是`「上班需要久坐」的緣故，「人家可能下一站就下車了」、「下一站就下車了，還要浪費力氣坐下再起身」、「一下子就到站了，不用坐」、「辦公室坐整天不想一直坐不行嗎」、「等下要坐一整天，站一下錯了嗎」、「上班要坐一整天」。

但也有人指出「博愛座」的爭議其實讓很多年輕人不管坐在一般座位還是博愛座都會有些害怕，「博愛座沒年輕人敢坐」、「怕坐沒多久就被人叫起來讓座」、「要是有老人在旁邊，年輕人坐一般座位也會怕被公審」、「怕被正義魔人拍片上網公審吧」。