為了節約支出，讓動物園經營合理化，日本大阪天王寺動物園近年來陸續對園內動物進行「裁員」，就連超人氣的無尾熊也無一倖免，究其原因，實在是無尾熊的飼料費高得嚇人，一年飼料費就占了園區所有飼料費的5成！

根據日本《讀賣新聞》報導，在有限的土地和預算之下，日本大阪天王寺動物園園長牧慎一郎，近年來針對園內動物不斷進行「裁員」，在園內所飼養的212種動物中，園方原本要裁掉22種，但是因為高齡動物死亡，和動物打架致死等意外，直至2019年底，原內僅剩184種動物。

其中，超人氣的明星動物無尾熊在2014年全盛時期還有3隻，不過因為一年高達6400萬日圓的飼料費（約新台幣1800萬元），占了園區整體動物飼料費的4至5成，沉重的費用讓動物園經營日漸困難。

為了減省開支，園內最後一隻無尾熊「Ark」就在2019年10月，免費出借給國外的動物園。牧慎一郎坦言，在有限的資源下，動物也必須進行「集中與選擇」。