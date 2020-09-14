不少新人結婚前都會先到醫院進行婚前健康檢查，以確認彼此是否有什麼隱藏或會遺傳的疾病。有一名男網友一直對過去某任女友感到愧疚，對方懷孕後一直堅持要墮胎，他認為是自己沒有經濟能力撫養，但前陣子到醫院健檢，卻得知了「驚人真相」，讓他瞬間臉都綠了。

這名男網友在《靠北女友my girl》上發文，透露自己最近因為要結婚了，所以和未婚妻到醫院進行婚前健康檢查，沒想到結果出來後卻被醫生告知自己有「精液液化不全、精子型態異常」，非常難自然受孕，如果真的想生育必須得做人工受孕。

未婚妻對這個結果並沒有太過在意，因為兩人本來就覺得沒小孩也沒關係，不過這讓PO主回想到剛退伍曾交往過的女友，當時她懷孕了卻堅持要墮胎，讓他忍不住自責是自己沒有足夠的經濟能力可以撫養，一直對她懷有愧疚，但檢查結果卻讓他瞬間崩潰，驚呼：「原來不是我的」。

貼文曝光後引起網友熱議，「還好沒有準備要去提親」、「至少搞清楚了」、「你那時戴綠帽啊」；不過大部分人都不認同PO主的看法，忍不住吐槽，「你老了啊…怎麼能跟年輕時比？」、「你年齡大會老化阿」、「機率低不代表不會懷孕」、「裝避孕器99.99（%）機率，我身邊就有人是那個1%了」、「很難懷孕，又不是說完全不能懷孕」。