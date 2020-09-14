第一次看見這麼虔誠的蛇！近日，在網路上瘋傳一段影片，一條蛇闖入正在舉行誦經活動的寺廟當中，牠緩緩爬到和尚的背後、高抬起頭，原本以為牠可能會進行攻擊，沒想到牠卻乖乖聽完誦經，最後乖巧地主動離去，讓網友們看到都驚呆了。

在影片中可以看到，一條細長的蛇爬進了寺廟中，當時一名穿著袈裟的和尚正在帶領著信徒們誦經，這條蛇就緩緩地移動到和尚的身後，還觸碰到他的袈裟，之後更是高高地抬起了自己的頭部，左右晃動著。

神奇的是，就在和尚低下頭來膜拜佛像時，這條蛇也像是在模仿他的動作一樣，微微壓低了自己的頭，朝著相同的方向定格，最終牠沒有做出任何攻擊性的行為，像是有靈性一般，乖乖地主動離開現場，而在這期間信徒們也只是持續誦經、看著眼前發生的事情，並沒有上前驅趕或制止這條蛇。

影片在網路上曝光後，立刻引起許多網友的注意，大家都紛紛驚嘆：「蛇聽了佛經以後會不會改吃素」、「蛇是專門來聽誦經的吧」、「蛇和其他動物一樣都具有靈性」、「希望牠下輩子可以投胎成人」。