機台在組裝過程中，需要貼合的金屬平面，但機械加工後的平面多少會有瑕疵，所以需要靠「鏟花技師」用鏟花刀進行人工削平來矯正加工誤差。一名網友在得知鏟花師年薪可達千萬起跳後，對這麼優渥的工作為什麼沒有年輕人肯做感到好奇？對此，有內行人就直言「看天份！而且想學也要有人教！」

鏟花師雖然薪水高，但是需要長時間的經驗累積，無法一夜致富，而且相當看重天分。(影片來源/YouTube/王志勇/如遭刪除請見諒)

一名網友在PTT八卦板以標題「鏟花師年薪千萬 年輕人怎麼都不肯做」發文，表示鏟花師在機械產業中是不可或缺的一環，不少人都坐擁千萬年薪，再努力一點甚至可上看1300萬，比許多大公司或公職高管都還要高上好幾倍。而且看工作內容似乎不會太難，讓他好奇直呼「這麼好的工作機會，為什麼好逸惡勞的年輕人不肯從事這個行業呢？」

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛點出「天賦」和「有人教」是2大關鍵「沒天賦十年都練不出來」、「這種吃技術的你想入行還要問人家肯不肯收你教你咧」、「這行根本沒有科學化授課啊，就是跟著老師傅看」、「這個就是看起來簡單但實際要很重天份的」、「師徒制且門檻高」、「你想學也要有人教喔！據我所知這一行很多都是自己人不太外傳的」。

更有內行人分析「這個技術短時間是無法一夜致富的，這很仰賴時間與心力，長期下來不僅腰部以下問題很多，手指手部也都很職業病，雖然錢很多，但說真的，年輕人（包含我），真的無法在這技術面深入」、「這職業機器完全不能取代，很需要技術做久會有職業病，我不如學其他技術」。