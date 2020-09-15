比特犬的攻擊性強，屢次傳出攻擊人、狗事件，因此主人的管束就更加重要。日前一名女網友提到，在桃園新屋收容所看到一對夫妻，下午剛領養比特犬回家養，豈料接近休園時間，又帶著比特犬回來，才得知牠至新主人家後，便與家中的藏獒打起來，最終滿身是傷的被送回收容所退回，讓她氣憤的說「即使領養當天退回都該叫做棄養...」。

一名女網友在臉書透露，8日看到一對夫妻，下午領養了一隻比特犬回家，豈料當天在快休園時，他們又將狗帶了回來，而定睛一看才發現，比特犬的身上全是傷，「有打洞的，也有撕咬的條形傷，臉頰則從眼下到近嘴邊有道深長血痕，還正滲著血...」。

而拉狗回來的男主人說「這隻狗回去和我家藏獒打架...」，而女主人則嚷著，比特犬一進家後，就衝過去咬家中獒犬，憑他們的力氣根本拉不住，還把獒犬腳咬到受傷，而他們家很大，還飼養了一隻高山犬，獒犬與牠相處就很好，並沒有問題，更直呼自己當初也是因愛心，才來收容所領養的。

女網友越聽越不滿，表示要養狗之前，就應負照護責任，而且有義務提供安全的環境，「兩者都是具獨立性格的狗，不是回家馬上就可以手牽手的，這種警覺心都沒有，幹嘛還來領養猛犬？」，更質疑假若牠不是一隻比特犬，夫妻倆還會領養回家嗎，「整個態度讓我感覺，不過就想免費領隻可供炫耀的名犬回家」。

不僅如此，當比特犬受傷時，夫妻倆第一時間不是帶牠就醫，而是馬上丟回收容所，園區裡的工作人員也擔心，比特犬的傷口也可能會被感染，再者收容所並沒有醫療設備，讓女網友氣憤的用「育幼院領養小孩」做比喻，指領養小孩後未盡看顧責任，導致小孩被撞，之後卻不是馬上送往醫院，而是丟回育幼院，「至少帶狗去醫院打個消炎針，拿個藥吃吧！如果妳們覺得狗有問題丟回來就好。拜託，行行好，請妳們別再跟人領養狗了！」。

女主人聽聞後，也不知如何反駁，氣憤的表示要不然把狗醫好了再送回來，一旁的男主人則勸她別再說，最終夫妻倆便揚長而去，狗就醫的事也不了了之，現場只留下受傷的比特犬，待在原處憨笑，「牠的笑容令我想掉淚」，不知道牠被棄養的原因，也不知道前飼主如何教牠的，導致牠有攻擊狗的行為，但在園區裡時，牠一直都很親人，而且也願意相信人。

女網友提到，由於領養者在1個月內退回狗，收容所並無法將其列入黑名單，認為這種規定應該修改，再者非飼主不可帶傷犬外出就醫，導致收容所經常可見受傷的貓狗奄奄一息，呼籲民眾想養動物前，必須做好事前準備，最好先去收容所內，與貓狗相處一段時間後，了解動物的習性與個性，才能夠知道自己是否能駕馭，「誠懇建議動保處：領養前完善評估審核；領養後確實追蹤探視」，剔除不適當飼主，減少類似悲劇發生。