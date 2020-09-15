不少單身男女會透過交友軟體，擴展交友圈、認識新對象。馬來西亞有一名26歲醫師，為了尋找約會對象，因此月初在推特上貼出徵友資訊，但有趣的是，內容不是普通的自我介紹，而是做了6頁的PPT簡報，沒想到短短2周內，就收到200多封申請書。

綜合外媒報導，26歲醫生巴哈林（Muhammad Naquib Hasief Baharin）居住於柔佛州新山縣士姑來（Skudai），目前在新山蘇丹後阿米娜醫院擔任實習醫師，由於一直是單身，因此突發奇想自製PPT簡報徵友，並以「為什麼妳該跟我約會」為題。

KISAH Dokter Buka 'Lowongan' Istri di Twitter, 200 Wanita Menyerbu: Saya tidak menyangka 由 Tribun Manado 發佈於 2020年9月13日 星期日

簡報中除了介紹自己背景與興趣外，更列出自己「很會做PPT、帶去家族聚會很得體、身上總會帶巧克力」等優點，而徵友條件則是，女方須住在柔佛（Johor），且教育程度高、個性成熟，還必須懂得用餐禮儀，願意參加家族聚會、懂得他的笑點等。

不僅如此，巴哈林還趣味的寫下女友福利，指會有前3個月試用期，期間也會提供生日福利，並視相處狀況與表現核發津貼，看起來反而有點像公司的徵才啟事。巴哈林提到「外表不是最重要的，最重要的是能夠照顧自己，並與他的家人和諧相處」。

巴哈林也強調，他做這一份簡報並不想要貶低或玩弄女性，只是想碰碰運氣，「我想認真找未來妻子，畢竟年紀已經到了，但徵友條件畢竟還是參考，兩人相處最重要，所以想先互相了解看看」，而他從手機下載簡報app，原本只是想用於做簡報，後來才想到這也是脫單的方法之一，沒想到徵友資訊曝光後，竟收到200多封回覆，讓他相當驚訝。