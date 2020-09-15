不少餐廳都有提供民眾自助盛飯的服務，日前一名網友在夜市用餐的時候，就發現一個小弟弟盛飯技術驚人，一碗10元的白飯被他裝的像山一樣高，忍不住讚嘆「這就是專業！」照片被PO到網路上後也引起話題。

有網友在夜市目睹黑衣小弟超高超的盛飯神技。(圖/原PO授權提供)

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示他日前到夜市一間火鍋店用餐，注意到一名黑衣小弟正在盛飯，細看才發現他手裡那碗飯量驚人，如同一座小山丘。從照片中還可以看到，小弟細心用飯勺將四周壓緊，防止白飯山崩塌，熟練技巧讓原PO大讚「這就是專業」還透露這間店超佛心「這家特色，一碗＄10」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛笑稱「這孩子有前途」、「這裝一碗夠一家人吃了」、「真的是來吃『飯』誒」、「拜公媽就是要這樣用喔」、「完美弧度！」、「腳尾飯也沒這麼誇張 哈哈哈哈哈哈哈」、「弟弟根本高手」、「這麽小就懂得貪，有作為！」、「這不是卡通裡才會出現的畫面嗎」。

還有眼尖的網友認出這間火鍋店位於高雄的六合夜市「這家店，常常看見這種飯型」、「六合火鍋呀」、「這家超讚！以前住附近超常吃」、「六合常態」、「六合出品，絕無別家」、「在這間店很正常啦」。