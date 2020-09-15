遠距離戀愛一般都難以維持，相處間經常伴隨不安與想念，也容易變成情侶吵架的導火線，最終只能以分手收場。台灣一名男網友提到，與女友談遠距離戀，豈料日前與女方視訊時，發現她的床上竟躺著一名裸男，之後女友解釋那是她的弟弟，還傳照片自清，沒想到讓男網友一看臉更綠。

一名男網友在《靠北女友》提到，自己待在台灣，而女友則在美國，最近與她視訊聊天時，意外照到她床邊躺了一個人，而且上半身赤裸在睡覺，當下讓他相當困惑，急問對方是誰，而女友則說是「她的弟弟」，但下一秒男網友就發現，旁邊的裸男消失了。

情侶分隔兩地，感情幾乎難以維持(示意圖/達志影像)

而女友為了避免誤會，趕緊傳來她與弟弟的合照自清，解釋弟弟來美國找她玩，之後便說自己有些疲憊先睡了，但男網友仍半信半疑，指在他的印象中，女友弟弟沒有留鬍子，但剛剛視訊中的裸男卻有，而女友傳來的合照，他也依稀記得是半年前的照片，「她就說我不信任她，說我想太多。請問這是不是因為我太沒安全感的關係」。

不少網友表示「我是沒辦法接受弟弟跟姐一起睡覺，或是哥哥跟妹妹，這個太奇怪了啊！你是被唬爛大的嗎？」、「弟弟也不會一起睡吧！別傻傻被騙，還是早點分手比較好」、「是弟弟沒錯啊！跟你表兄弟」、「明明心裡很清楚答案了，自己還找藉口？那就只能給你買了一頂綠色帽子，你就就乖乖戴好，別抱怨」，但也有人提到，在台灣跟美國友人視訊時，經常畫面都不是很清楚，建議還是先釐清、找證據，比較站得住腳。