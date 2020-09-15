極限運動讓人腎上腺素飆升，吸引許多刺激愛好者參加，但也因為具有危險性，如發生意外，很有可能使人喪命。日前有一段影片成為熱門話題，因為一名男子竟然在高空跳傘的時候點燃自己的降落傘，讓觀眾全都嚇壞，好在最後發現是特技表演，該名男子也毫髮無傷地回到地面。

馬奎爾的降落傘在3秒內全都燒光光，看起來十分驚悚。(影片來源/YouTube/Metro Newspaper UK/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，31歲的男子馬奎爾（Kyle Marquart）日前貼出自己參加高空跳傘的影片，可以看到他從飛機上跳下，在7000英尺（約178公尺）的高中中翱翔，這時他卻突然拿出信號槍，並瞄準自己的降落傘猛然一擊，空中瞬間燒成一團火球，用不到4秒鐘的時間就將降落傘燃燒殆盡，讓地面上的觀眾嚇個半死。

在 Instagram 查看這則貼文 Kyle Marquart（@kyle_and_pyro）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 30 日 上午 8:16 張貼

好在這全在馬奎爾的掌控之中，他在煙霧瀰漫中拉開備用降落傘，最後完美落地，結束這一場驚魂記。馬奎爾事後表示，這是他設計的「火燒降落傘」橋段，而且是使用一種被稱為「三級設置」的設備，總共有3個降落傘，等到火熄了之後就立刻切斷繩子，切換成主要降落傘。

在 Instagram 查看這則貼文 Kyle Marquart（@kyle_and_pyro）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 30 日 上午 11:24 張貼

但他也透露，儘管自己擁有許多特技比賽的經驗，還有超過1000次的跳傘次數，在進行此段表演的時候還是感到不安，所以表演前都會進行非常多次的排練。馬奎爾的影片引起瘋傳，有人大讚精彩，但也有不少人覺得他的行為是在玩命，非常魯莽。