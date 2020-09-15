不少飼主會訓練狗握手、裝死，甚至還有幫忙叼報紙等，但狗若是沒有一點慧根，基本上也很難教會。大陸廣東深圳有一隻德國牧羊犬，日前在家聽到了門鈴聲，竟自己把門打開，隨後咬走快遞員手中的包裹，成功幫主人簽收快遞，主人事後看監視器畫面後，更是驚呼「完全沒訓練過」。

德國牧羊犬簽收包裹後還吠了快遞員，見對方離開便關上門(影片來源/youtube/CHINA LIVE)

黃姓飼主養了一隻4歲的德國牧羊犬「糯米」，由於血統是警犬的關係，因此天生就較聰明伶俐，日前他發現快遞送來的包裹，已被拿到沙發上，遂查看監視器畫面，發現當時門鈴響起後，愛犬馬上往門的方向看去，隨後就站起身走進門查看，只見牠前腳一蹬成功把門打開，並從快遞員手中咬走包裹。

當時快遞員還疑惑的看向屋內，而德國牧羊犬扭頭發現對方還沒走，便吠了一聲驅趕，好像在說「看什麼？還不走啊！」，快遞員還沒把門關上，就嚇得趕緊離開，德國牧羊犬隨後又跳起來關門。黃姓飼主表示，平常並沒有訓練過愛犬收包裹，但牠原本就會開關門，「牠是警犬的後代，其實狗都蠻聰明的」。

更提到，當天知道快遞會來，因此有先告知對方，「家中有隻狗狗可能會開門，但不要害怕牠不會咬人，只要把快遞放在地上就行了」，沒想到愛犬竟會幫忙收包裹，讓他感到非常驚訝。而牠神奇事蹟不只一件，先前小主人在家偷看電視，未乖乖的寫作業時，期間男主人突然回來，牠還幫忙拍桌提醒，讓不少人驚呼連連。